Среди москвичей старшего возраста определили «Человека года»

Москва, 14 декабря. В Москве подвели итоги и наградили победителей премии «Человек года» в рамках проекта, предназначенного для жителей старшего возраста «Московское долголетие».

Финалистами конкурса стали 55 человек. Всего участвовало порядка 300 конкурсантов, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Лауреаты премии поделились мечтами и планами на жизнь. Зарема Боранукова, победившая в номинации «Прорыв года», сообщила, что присоединилась к проекту в самом его начале — в марте 2018 года. За это время она выступала в качестве модели, пела, ставила спектакли и даже сняла кино, передает РИАМО.

По ее словам, настоящим прорывом для нее стали занятия танцами. Прошлым летом женщина заняла первое место в танцевальном марафоне. Уже в этом году ее команда стала первой на других танцевальных состязаниях. Репетиции коллектива проходят в домашней атмосфере.

«Во время прогонов мы все обращаемся на ты, и только когда выходим из зала, возвращаемся к вы и даже иногда к имени-отчеству», — отметила Светлана Ермолаева.

Студия планирует подготовить постановку ко Дню Победы - это будет кукольный спектакль по мотивам «Василия Теркина» Александра Твардовского и рассказов Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо».

Напомним, что школьники Мытищ приняли участие в викторине «Подросток и Закон».