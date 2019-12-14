Фестиваль «Путешествие в Рождество» открылся в Москве

Москва,14 декабря. Седьмой фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице. В этом году событие проходит на рекордно большом количестве площадок, расположенных по всему городу.

Организаторы приготовили множество праздничных декораций, которые служат не только украшениями городского пространства, но и знакомят с европейскими традициями праздников. С Манежной площади Москвы можно перенестись в Нюрнберг, Прагу, Эльзас, Копенгаген и Страсбург и попробовать традиционные блюда этих стран.

В общей сложности «Путешествие в Рождество» занимает 81 площадку.

«Площадки расположены и в центре, и в округах, и в парках. Они будут работать целый месяц — с 13 декабря по 12 января. В этом году особенно много спортивных развлечений — на фестивале сразу 15 катков», — цитирует РИАМО представителя оргкомитета фестиваля Анну Торопову.

По ее словам, также на фестивале будут проводиться интерактивные встречи для детей с Дедом Морозом и Снегурочкой, мастер-классы для разных возрастных категорий, показы ледовых шоу и концертов.

На Манежной площади, которая является одной из главных площадок, регулярно будут выступать творческие коллективы из Европы.

Кроме того, в рамках события начнут действовать 11 кулинарных школ, где посетители смогут приготовить настоящие праздничные блюда по российским и европейским рецептам.

Новинкой этого года станет возможность отметить историческое Рождество с помощью команды реконструкторов. Поучаствовать в инсценировке праздника можно сразу на пяти окружных площадках.

Помимо прочего на «Путешествии в Рождество» у любого желающего есть возможность освоить самые разные ремесла от гончарного дела и мастерства чеканщика до создателя рождественских открыток, которые участники подпишут гусиным пером и чернилами.