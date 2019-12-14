Синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Москва, 14 декабря. Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в российской столице до утра воскресенья. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Кроме того, аналогичный уровень из-за сильного ветра синоптики заявили и в Московской области.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — следует из данных прогностической карты.

Уточняется, что период предупреждения продлится до 8.00 по московскому времени 16 декабря.

Также на сайте Гидромета сообщается, что в эти выходные на европейской территории России погода по-прежнему будет не зимней. Температура превысит свои обычные для этого времени значения на 5-8 градусов.

Причиной такой аномалии специалисты называют атлантические циклоны, которые перемещаются вдоль арктического побережья и несут теплый воздух.