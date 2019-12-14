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Девушка упала с рекламного щита у МХАТ в Москве

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Девушка упала с рекламного щита у МХАТ в Москве

Москва, 14 декабря. Девушка забралась на рекламную конструкцию и упала с высоты в центре Москвы, ее незамедлительно госпитализировали.

Как пишет РЕН ТВ, происшествие произошло рядом с Московским художественным академическим театром имени Горького в Камергерском переулке. По предварительным данным, 25-летняя девушка залезла на рекламную конструкцию, изготовленную в виде елки. Однако спуститься не смогла и сорвалась. Пострадавшая упала лицом вниз с высоты двух метров.

Работники скорой помощи госпитализировали пострадавшую в НИИ имени Склифосовского. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Подробности уточняются. Состояние пострадавшей девушки к настоящему моменту неизвестно.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетняя студентка напала на преподавательницу в одном из колледжей города Чебоксары, возбуждено уголовное дело.

Источник: РЕН ТВ
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