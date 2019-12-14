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Автомобиль влетел в мужчину на пешеходном переходе в Москве

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Автомобиль влетел в мужчину на пешеходном переходе в Москве

Москва, 14 декабря. Мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии после того, как его сбила машина на пешеходном переходе в Москве. Видео с камер уличного наблюдения, запечатлевших момент ЧП, передал Федеральному агентству новостей очевидец.

ДТП произошло в ночь на субботу на улице Полковая, 3. Очевидец передал ФАН запись, сделанную камерами уличного наблюдения. На кадрах видно, что мужчина переходит дорогу по пешеходному переходу. В один момент, не снижая скорость, его сбивает черный внедорожник.

По словам очевидцев, пешехода в тяжелом состоянии увезли на скорой.

Вечером в пятницу МЧС РФ распространило предупреждение об ухудшении погодных условий в Москве. До девяти часов утра субботы «по Москве местами ожидается морось, дымка, слабый гололед». Спасатели рекомендовали водителям не превышать скорость на дорогах, держать дистанцию и избегать опасных маневров.

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