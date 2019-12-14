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МЧС предупреждает московских водителей о гололедице

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МЧС предупреждает московских водителей о гололедице

Москва, 14 декабря. МЧС РФ предупреждает жителей и гостей Москвы об ухудшении погодных условий: в ночь на субботу в столице ожидается гололедица.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ, до девяти часов утра субботы «по Москве местами ожидается морось, дымка, слабый гололед».

Спасатели рекомендуют водителям не превышать скорость на дорогах, держать дистанцию и избегать опасных маневров.

Согласно прогнозу синоптиков, днем в субботу в столице ожидается около 0 градусов Цельсия, пасмурно, вечером может пройти небольшой снег. В воскресенье потеплеет до плюс 2 градусов, возможен дождь.

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