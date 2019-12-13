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Стали известны самые популярные в Москве детские имена этой осени

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Стали известны самые популярные в Москве детские имена этой осениМосква, 13 декабря. Наиболее популярными именами для девочек осенью этого года в столице стали Стефания и Оливия, также дочерей называли именами Весна и Джульетта. Об этом рассказали в пресс-службе московского управления ЗАГС.

«В октябре 29 девочек получили имя Стефания, а 22 малышки назвали Оливия. Кроме того, в Москве теперь подрастает прекрасная Джульетта», — передает «Вечерняя Москва» сообщение пресс-службы.

Одну новорожденную московские родители назвали Весна, добавили в представительстве.

Многие пары решили обратиться к необычным именам и называя сыновей. Так, мальчикам часто доставались имена Климентий, Лукиан, Лучезар, Игнатий, Федор и Яромир.

Необычные имена стали особо популярны в последние несколько лет. В 2018 году московское управление ЗАГС составило список редких имен для новорожденных в столице за год, напоминает «АиФ». Согласно ему, на свет появились девочки с именами Адель-Иллария, Виктория Луна и Леонида. Еще одна малышка получила имя Ия в память о христианской святой.

В ноябре этого года эксперты рассказали, что есть имена, которыми лучше не называть будущих дочерей, сообщает «ФедералПресс». Выбирая имя для девочки, специалисты советуют отказаться от имен Александра, Инна, Вера и Надежда, поскольку они несут определенные свойства, усложняющие судьбу девушки.

Источник: «Вечерняя Москва»
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