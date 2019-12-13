Мусорный полигон «Егорьевский» закрыли в Московской области

Москва, 13 декабря. Власти Московской области в пятницу окончательно закрыли мусорный полигон «Егорьевский». На месте свалки планируется создать парк, который будет разбит после того, как специалисты закончат очищать почву.

Как сообщает телеканал 360, закрытие «Егорьевского» стало возможным благодаря заводу по переработке отходов «Восток», который будет запущен в ближайшую субботу. Ожидается, что он будет перерабатывать до 500 тыс. тонн мусора в год — это самый высокий показатель в Подмосковье на сегодняшний день.

«До конца года откроется пятый по счету в области КПО «Восток». После закрытия полигона «Егорьевский» весь поток отходов, который до сих пор портил жизнь жителям Егорьевска, поедет на новое предприятие КПО «Восток»», — пояснили в министерстве ЖКХ.

Заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин заявил, что закрытие свалок важно с точки зрения поддержания здоровья населения. На сегодняшний день власти Подмосковья закрыли уже 25 таких объектов. До конца года планируется ликвидировать еще два полигона — «Непейно» в Дмитровском районе и «Каргашино» в Мытищах.

Полигон твердых бытовых отходов «Непейно», который расположен в Дмитровском округе, перестанет работать 20 декабря. Как отметили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства, «более 44 лет этот советский мусорный артефакт портил окружающую среду и отравлял жизнь местных жителей, но сейчас ему пришел конец».