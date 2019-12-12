Департамент здравоохранения Москвы назвал возможную причину смерти журналиста Виноградова

Москва, 12 декабря. Журналист «Вечерней Москвы» Михаил Виноградов мог умереть из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения. Точная причина смерти журналиста будет определена после вскрытия, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы.

Виноградов скоропостижно скончался в возрасте 42 лет; сообщения о его кончине появились в четверг утром на страницах его коллег в Facebook. Позже эту информацию подтвердил и официальный сайт «Вечерней Москвы».

Отмечается, что обстоятельства смерти журналиста будут изучены следователями и специалистами регионального Росздравнадзора.

За сутки до своей смерти Виноградов написал на своей странице в Facebook, что выписался из госпиталя. На следующий день он собирался пойти к хирургу на перевязку, однако у него вечером открылось сильное кровотечение. Прибывшие врачи скорой помощи поставили ему «пришлепку с коллагеном», перебинтовали, а также посоветовали охлаждать рану вынутой из морозилки тушкой цыпленка.

«Одиннадцатого декабря в 13.51 на пульт скорой медицинской помощи поступил повторный вызов от пациента, бригада в 14.10 прибыла на место и доставила пациента в больницу в связи с наличием показаний (нагноение в области послеоперационной раны). Кровотечение на момент транспортировки в больницу отсутствовало. В приемном покое состояние пациента резко ухудшилось, предположительно, в связи с внезапным разрывом бедренной артерии», — сообщили в пресс-службе.

В депздраве добавили, что журналист умер 11 декабря после массивного кровотечения, несмотря на проводимые ими хирургические и реанимационные мероприятия. Точная причина смерти будет установлена по результатам вскрытия.