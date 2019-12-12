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Житель Дмитрова объявил награду тому, кто поможет распутать километр китайских гирлянд

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Житель Дмитрова объявил награду тому, кто поможет распутать километр китайских гирлянд

Дмитров, 12 декабря. Предприниматель из Подмосковного Дмитрова Кирилл Тверов разместил в Сети необычное объявление с целью поиска помощника для распутывания 1 км китайских гирлянд.

«В середине ноября я заказал гирлянды из Китая для перепродажи в Подмосковье. Поставщик оказался тем еще «китайцем»! Он небрежно раскидал товар по коробкам, поэтому все шнуры запутались в огромные клубки», — пишет мужчина в объявлении.

Он признался, что сначала попытался распутать гирлянды вместе со своей женой, однако у нее сдали нервы, и дело чуть не дошло до развода. Теперь Тверов ищет человека, который готов за 2 тыс. рублей размотать клубки. Главное требование, которое предприниматель предъявляет к соискателю — это стрессоустойчивость, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Отметим, что многие города России уже начали подготовку к празднованию Нового года. В Петербурге гирляндами успели одеть 17 мостов, включая Дворцовый, Троицкий, Володарский, Биржевой, Первый Инженерный и Первый Садовый. А для того, чтобы украсить Москву, планируется развесить более 1,5 тыс. км гирлянд. Официально подготовка к Новому году в российской столице завершится 13 декабря.

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Источник: Подмосковье сегодня
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