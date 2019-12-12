Больше 70 авиарейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

Москва, 12 декабря. Сегодня ночью в Москве 53 авиарейса были задержаны и 20 отменены. Проблемы с авиасообщением возникли сразу в трех столичных аэропортах – «Внуково», «Шереметьево» и «Домодедово».

Так, по данным РИА Новости, по состоянию на 02:29 в «Домодедово» было отменено 17 рейсов, задержано 27. Во Внуково перенесли вылет 10 рейсов, 3 было отменено. В Шереметьево 16 рейсов было также задержано. Причины произошедшего на данный момент неизвестны.

Напомним, 27 октября в столичных аэропортах задержали и отменили более 40 рейсов. Как и сегодня, они совпали с непогодой. Накануне в Москву пришел холодный атмосферный фронт, а вечером в среду на дорогах образовалась гололедица.