Климатолог предсказал появление в Москве европейских зим

Москва, 11 декабря. Москве в середине XXI века суждено сблизиться с Европой если не в политическом, то в климатическом плане точно. Такой прогноз дал кандидат географических наук, член Международной ассоциации исследователей городского климата (IAUC) Павел Константинов агентству РИА Новости.

По его словам, климатические изменения в российской столице будут идти синхронно с европейскими и в одном направлении. С каждым годом температура воздуха будет становиться все выше, а снега — все меньше. Впрочем, рассчитывать на бесснежные зимы лучше не стоит.

«Можно говорить о сближении к середине века, но у нас ни к 2050-му, ни к 2100-му бесснежной зимы не будет», — отметил Константинов.

Климатолог обратил внимание на то, что данный процесс уже запущен. За последние 70 лет отопительный период в российской столице сократился на 15-20 дней, пишет «Вечерня Москва».

Потепления стоит ожидать и в краткосрочной перспективе. Как сообщает портал «Метеоновости», в первую декаду декабря температура в Москве оказалась выше нормы на 4,5-4,9 градуса выше климатической нормы.

Причем если в начале месяца температура была выше всего на 1-2 градуса, то уже 10 декабря в районе станции ВДНХ она превысила норму на 8,6 градуса. Самым теплым был день 9 декабря, когда воздух прогревался до плюс 4,4 градуса, а самой холодной стала ночь на 2 декабря. Столбик термометра тогда опустился до минус 5,2 градусов, сообщает РИАМО.

Погодные аномалии в России, при которых температура воздуха превышает норму, связаны с перемещением теплого атлантического воздуха, считает исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд. Синоптик указал, что природная аномалия особенно заметна в Сибирском регионе, где сейчас температура похожа на европейскую.