Возле здания мэрии Москвы появилось место памяти с портретом Лужкова

Москва, 10 декабря. Жители российской столицы смогут принести цветы в память об умершем в этот вторник бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове. Возле стен московской мэрии было организовано место памяти.

Как сообщали российские СМИ, бывший московский градоначальник скончался на 84-м году жизни в одной из клиник немецкого Мюнхена, где ему проводили операцию на сердце. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Он занимал пост мэр российской столицы с 1992 года по 2010 год.

У стен московской мэрии был установлен стол, на котором размещен портрет Лужкова с траурной лентой. На нем лежат цветы, принесенные жителями столицы, там же горят свечи. Также любой желающий может оставить запись о Лужкове в книге памяти, оставленной рядом с портретом, пишет ТАСС.

Юрий Лужков родился 21 сентября 1936 года в Москве. Являлся выпускником Московского института нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина по специальности «инженер-механик». В июне 1992 года Борис Ельцин назначил Лужкова на пост мэра Москвы и главы администрации столицы. Лужков переизбирался градоначальником Москвы в 1996, 1999 и 2003 годах.