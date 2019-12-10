Подмосковные пенсионерки взяли шефство над Геной Букиным

Москва, 10 декабря. Подмосковные пенсионерки, участницы «Активного долголетия» взяли шефство над актером Виктором Логиновым, прославившегося благодаря роли Гены Букина, и научили его вязать варежки. Акция так и называется — «Варежки от бабушки».

Виктор впервые в своей жизни взялся за спицы, поэтому помогать ему взялись сразу три вязальщицы. Спустя десять минут актер уже ловко перекидывал петли, передает телеканал «360».

Наталья Князева, участница клуба «Активное долголетие», рассказала, что ее внук обожает передачу с участием Логинова «Самое яркое». Поэтому появление бабушки в эфире будет для него приятным сюрпризом. Атмосферу создавал земляк пенсионерок из Ступина Эдуард Страхов, а подпевал ему целый хор из 100 бабушек. Все связанные варежки будут переданы детям из реабилитационного центра.

«Дети разлетелись, все заняты своими проблемами, но, собираясь здесь воедино, единой семьей, мы продолжаем свой активный отдых, продолжаем радовать друг друга и всех остальных, тех людей, которые рядом с нами», — отметил Логинов.

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