Картины конкурса «Акварелиум» покажут в Гостином дворе в Москве

Москва, 10 декабря. Международный конкурс акварельного искусства «Акварелиум» пройдет с 13 по 15 декабря в Гостином дворе в Москве.

Члены экспертной комиссии, в состав которой вошли знаменитые на весь мир акварелисты и руководители международных сообществ художников-акварелистов, отберут 40 лучших работ конкурсантов, которые будут выставлены в Гостинном дворе. Отмечается, что все работы — даже те, что не прошли на экспозицию, — будут опубликованы в каталоге.

Тема конкурса была для акварелистов свободной. Отобранные на конкурс работы должны быть написаны в соответствии с правилами: допускается небольшая ретушь темперой или другими средствами, которые не меняются саму структуру природы картины водой.