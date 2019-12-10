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Неизвестные «заминировали» 25 станций метро Москвы

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Неизвестные «заминировали» 25 станций метро Москвы

Москва, 10 декабря. Сообщения с угрозой «минирования» поступили в адрес 25 станций метро в Москве, по факту произошедшего организованы проверки. Об этом рассказал представитель столичных экстренных служб.

Аналогичные угрозы в минувший понедельник получили 22 объекта массового скопления людей. Неизвестные сообщили, что «заминированы» шесть торговых центров, два суда, 13 школ и Храм Христа Спасителя.

«Поступили анонимные сообщения об угрозе «минирования» 25 станций метро», — заявили в экстренных службах.

Метрополитен Москвы работает в штатном режиме, станции проверяют на наличие подозрительных предметов. Пока остается неизвестным, о каких именно ветках может идти речь.

Неизвестные «заминировали» 25 станций метро Москвы

Отметим, что волна «минирований» в Москве и Санкт-Петербурге продолжается уже вторую неделю. В основном сообщения о «взрывчатом веществе» получают суды. Спецслужбы пока не обнаружили опасных предметов.

В правоохранительных органах сообщили, что, по предварительным данным, ложные сообщения о минировании судов и других учреждений Москвы поступали анонимно на электронные почты из-за рубежа.

Накануне под «волну минирований» попали петербургские «Эрмитаж» и аэропорт «Пулково». В этот же день директор музей Михаил Пиотровский праздновал юбилей — к нему в кабинет нагрянули росгвардейцы с собаками.

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Источник: РИА Новости
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