Московский таксист изнасиловал уснувшего в машине молодого человека

Москва, 9 декабря. Московский таксист изнасиловал 18-летнего парня, который уснул в салоне машине. Потерпевший является уроженцем Орска и работает в московском салоне сотовой связи.

По его словам, накануне происшествия он отдыхал в баре на Покровском бульваре. Молодой человек вызвал такси, чтобы добраться домой, и задремал в автомобиле.

«За рулем сидел упитанный мужчина кавказской наружности. По пути парень уснул, а проснулся от того, что водитель стал снимать с него штаны, а затем посадил себе на колени и совершил насильственный половой акт», — рассказал агентству новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Он отметил, что после совершения преступления таксист высадил пассажира на обочине и уехал. При этом в салоне остался паспорт изнасилованного парня, iPhone 10 и банковские карты. Сам пострадавший сразу же явился в полицию, где рассказал о случившемся, однако он отказался писать заявление, сославшись на плохое самочувствие. Молодой человек заявил, что составит документ 9 декабря.

Отметим, что это не первый подобный случай за последнее время. 5 декабря московский таксист изнасиловал девушку, которая заснула в машине, когда возвращалась домой из клуба вместе с подругой. Когда водитель напал на пассажирку, вторая девушка выскочила из машины и вызвала полицию. Таксиста в тот же вечер задержали, он признал свою вину.