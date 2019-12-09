Почти 20 новых катков с естественным льдом появится в Москве этой зимой

Москва, 9 декабря. Власти Москвы этой зимой планируют открыть 18 новых катков в российской столице. Об этом в понедельник сообщила администрация города.

Сделано это будет, как только в Москве установятся первые морозы. С учетом уже открытых 20 площадок с искусственным льдом, общее число катков вырастет до 38. Действовать они будут в 28 парках.

В настоящее время покататься можно в Парке Горького, где находится один из самых больших катков в столице. Общая его площадь составляет около 20 тыс. квадратных метров. Для детей есть отдельная территория площадью 800 квадратных метров. Действует каток почти все дни, кроме понедельника, а в пятницу и в выходные в специальном павильоне, расположенном неподалеку, молодые музыканты и диджеи дают концерты, пишет «Вечерняя Москва».

Кроме того, покататься сегодня можно в Таганском парке, где работает каток «Электронный лед» площадью 4,6 тыс. квадратных метра. Здесь тоже проходят диджей-вечеринки, а посетители могут наточить коньки в специальном пункте.

В саду имени Баумана вставшим на коньки москвичам и гостям столицы также устроят кинопоказ. Смотреть новогодние фильмы можно по воскресеньям. В саду «Эрмитаж» тем временем работает «Jazz каток», где, как не трудно догадаться по названию, играет джазовая музыка. Там же можно взять коньки на прокат и выпить кофе, отмечает РИАМО.

Площадки с естественным льдом зальют при первых морозах в парке «Сокольники», Измайловском парке и в музее-заповеднике «Царицыно».