Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

Москва, 9 декабря. Парковка в Москве с 1 по 8 января будет бесплатной. Об этом сообщается на сайте «Московского паркинга».

Оставить машину в новогодние праздники в столице можно будет бесплатно в том числе на улицах, где обычно действует тариф 380 рублей в час. При этом плоскостные парковки со шлагбаумами будут продолжать работать в штатном режиме по ранее установленным расценкам.

«Мы просим автомобилистов быть внимательными и оставлять машины только в разрешенных для этого местах, чтобы не создавать помех на дорогах и не мешать горожанам добираться к местам проведения праздничных мероприятий», — предупреждают в организации.

Кроме того, автомобилисты, пользующиеся МЦД, смогут бесплатно оставлять машины на восьми перехватывающих парковках, расположенных вблизи от станций «Царицыно», «Тимирязевская», «Дегунино», «Беговая», «Волоколамская», «Лианозово» и «Кунцевская». При совершении двух поездок на МЦД, первая из которых — от ближайшей станции, парковка будет бесплатной, напоминает газета «Известия».

Ранее портал «Подмосковье сегодня» сообщал о том, что в 2020 году в Подмосковье будет создано порядка 2,4 тысячи парковочных мест у станций первых двух линий МЦД. В общей сложности до 2024 года планируется обустроить 12,6 тысяч мест с учетом 2,9 тысячи уже существующих.

С 5 декабря в восьми дворах центра столицы заработало приложение «Помощник Москвы», сообщающее о нарушителях, которые паркуются на стоянках для пожарной спецтехники, напоминает РИАМО. Фиксация нарушений стала возможна по тем адресам, по которым поступало наибольшее количество жалоб жильцов по неправильной парковке.