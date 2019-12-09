Билетная система на МЦД после обновления работает без перебоев

Москва, 9 декабря. Обновленная билетная система на станциях Московских центральных диаметров работает без перебоев в условиях повышенного пассажиропотока. Об этом сообщил представитель «Центральной пригородной пассажирской компании» (ЦППК).

По его словам, в штатном режиме работают свыше 2,1 тысячи турникетов и валидаторов на станциях МЦД.

«Обновленная билетная система (…) обеспечивает беспрепятственный проход на платформы», — сказал представитель оператора перевозок.

Помочь пассажирам на станциях могут сотрудники, которые подробно объяснят особенности работы новой системы. Благодаря ее вводу, а также появлению новых выгодных абонементов и возможности пересадки между МЦД, метро и МЦК без оплаты, пассажиры получат значительную экономию средств, отметил представитель ЦППК.

К примеру, при поездках по столице ежедневно можно сэкономить на проезде до 50%. А пассажиры, приезжающие из Подмосковья в границах МЦД, могут сберечь до 75% при оплате билетом «Кошелек» карты «Тройка», пишет «РИАМО».

Напомним, МЦД представляет собой новое «наземное метро» столицы, которое связывает пригородные электрички и подземку. Диаметры объединяют региональный центр с подмосковными городами — Лобней, Долгопрудным, Красногорском, Одинцово и Подольском.

В рамках проекта МЦД планируется запустить пять сквозных маршрутов. 21 ноября были открыты МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский». На этапе проектирования находятся еще три направления — МЦД-3 «Ленинградско-Казанский», МЦД-4 «Киевско-Горьковский» и МЦД-5 «Ярославско-Павелецкий». Предполагается, что их строительство будет завершено в ближайшие пять лет.

Как напоминает «Вечерняя Москва», с 9 декабря проезд по МЦД стал платным.