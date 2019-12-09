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В аэропорту «Шереметьево» сел неисправный Sukhoi Superjet

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В аэропорту «Шереметьево» сел неисправный Sukhoi Superjet

Москва, 9 декабря. Экстренные службы сообщили об успешной посадке Sukhoi Superjet в аэропорту «Шереметьево». У самолета была обнаружена неисправность бортового оборудования.

Известно, что воздушное судно сегодня утром выполняло рейс из Челябинска в Москву. Пострадавших нет, ЧП удалось избежать.

«При снижении экипаж доложил о неисправности бортового оборудования. Посадка прошла в штатном режиме», – цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

В настоящее время специалисты выясняют причины возникшей неисправности. Ранее самолет Sukhoi Superjet-100 совершил вынужденную посадку в московском аэропорту «Внуково» из-за технических неполадок с одним из двигателей.

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Источник: ТАСС
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