В аэропорту «Шереметьево» сел неисправный Sukhoi Superjet

Москва, 9 декабря. Экстренные службы сообщили об успешной посадке Sukhoi Superjet в аэропорту «Шереметьево». У самолета была обнаружена неисправность бортового оборудования.

Известно, что воздушное судно сегодня утром выполняло рейс из Челябинска в Москву. Пострадавших нет, ЧП удалось избежать.

«При снижении экипаж доложил о неисправности бортового оборудования. Посадка прошла в штатном режиме», – цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

В настоящее время специалисты выясняют причины возникшей неисправности. Ранее самолет Sukhoi Superjet-100 совершил вынужденную посадку в московском аэропорту «Внуково» из-за технических неполадок с одним из двигателей.