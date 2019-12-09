Две фуры и фургон столкнулись на трассе «Дон» под Москвой

Москва, 9 декабря. В 160 километрах от Москвы, на трассе М-4 «Дон», произошло серьезное ДТП. Как сообщили Федеральному агентству новостей очевидцы, находящиеся на месте событий, столкнулись две фуры и фургон.

По информации свидетелей ДТП, из-за столкновения проезд по автодороге оказался затруднен из-за множества коробок и товаров, выпавших из прицепов грузовых автомобилей. На данный момент информации о пострадавших нет.

В распоряжении ФАН оказалось видео, сделанное на месте событий. Согласно ему, на трассе собралась большая пробка. В конце ролика видно, как автомобили проезжают мимо фур по заваленной коробками дороге.