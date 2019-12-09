Два человека пострадали при взрыве в Подмосковье

Москва, 9 декабря. В результате взрыва неустановленного предмета в Подмосковье пострадали двое человек. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и оперативных служб.

Взрыв случился вечером в воскресенье в частном доме, расположенном в деревне Каменки-Дранишниково Богородского городского округа. На данный момент специалисты пытаются выяснить, что стало причиной произошедшего, пишет ТАСС.

В правоохранительных органах также уточняют, что в результате ЧП разрушений не зафиксировано. О состоянии пострадавших не сообщается.

Напомним, 7 декабря в Тюмени произошел хлопок бытового газа в жилом доме. По предварительной информации, двое сотрудников газовой службы приехали в дом по заявке от жителей. Во время устранения неполадок произошел взрыв. Один газовщик погиб на месте, второй пострадал. Также пострадали мужчина и женщина пенсионного возраста, проживающие в доме. Все трое пострадавших были госпитализированы.