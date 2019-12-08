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ФАН публикует фотографии с места ДТП на Волокамском шоссе в Москве

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ФАН публикует фотографии с места ДТП на Волокамском шоссе в Москве

Москва, 8 декабря. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии с места ДТП, которое произошло сегодня на Волокамском шоссе в Москве. Там, по информации очевидцев, перевернулся автомобиль Яндекс.Такси.

Точные обстоятельства аварии на данный момент неизвестны. По предварительным данным, ЧП произошло в районе новой эстакады. Информация по пострадавшим уточняется. Известно, что на место происшествия выезжали 3 автомобиля скорой помощи.

ФАН публикует фотографии с места ДТП на Волокамском шоссе в Москве

ФАН публикует фотографии с места ДТП на Волокамском шоссе в Москве

Напомним, ранее жуткая авария произошла в Нижнем Новгороде. Там на улице Горького водители допустил лобовой столкновение, в результате чего одна из машин вылетела на обочину и сбила толпу школьников, проходивших мимо. 9 подростков оказались в больнице с тяжелыми травмами. Одна из женщин, сопровождавших детей, погибла.

На данный момент предполагаемый виновник аварии задержан. Ему предъявлено обвинение.

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