Москвичам рассказали о лучших оранжереях столицы

Москва, 8 декабря. Жителям столицы рассказали о лучших оранжереях, где можно увидеть самые большие кувшинки в мире, шоколадное дерево и даже накормить хищное растение.

«Аптекарский огород» предоставляет жителям и гостям Москвы на время посетить субтропики. Здесь можно полюбоваться самыми большими на планете кувшинками и старейшей в стране коллекцией кактусов.

Здесь же посетители могут оценить выставку «Японский сад. Царство мхов и новогодние растения», которая состоит из редких папоротников, алых азалий и других необычных растений, сообщает РИАМО.

«Прогуливаясь по пальмовой оранжерее, можно изучить единственную в России теофрасту царственную, которую вырастили из семечка, привезенного из экспедиции в середине XIX века, или постоять на берегу уникального болота с хищными растениями», — сообщается на сайте мэра Москвы.

Фондовая оранжерея Главного ботанического сада РАН удивит посетителей 5 тысячами видов и сортов тропических и субтропических растений.

В оранжерее Московского зоопарка воссоздан микроклимат для растений. Благодаря инженерным системам здесь дуют ветры, льют дожди и стелется туман.

Заинтересует гостей и оранжерея Биологического музея, в которой представлены хищные растения. Сотрудники учреждения могут провести специальную экскурсию для людей с ограниченными возможностями здоровья. Дети с нарушениями зрения могут ощутить ароматы цветов и потрогать растения.

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