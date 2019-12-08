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Опубликованы фото горящей гостиницы в Подмосковье

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Опубликованы фото горящей гостиницы в Подмосковье

Москва, 8 декабря. Первые фото горящей трехэтажной гостиницы «Усадьба Ромашково» в Одинцовском районе Подмосковья публикует Федеральное агентство новостей. 

На месте работают 17 пожарных расчетов и 55 сотрудников МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Площадь возгорания составляет 800 кв. метров.

Опубликованы фото горящей гостиницы в Подмосковье

Пожар вспыхнул на первом этаже комплекса. Из здания успели эвакуировать 19 постояльцев и 10 сотрудников. Источник ТАСС рассказал, что всего в «Усадьбе» находилось 20 клиентов. Судьба одного человека неизвестна, но, скорее всего, он покинул гостиницу еще до начала ЧП. 

Опубликованы фото горящей гостиницы в Подмосковье

Опубликованы фото горящей гостиницы в Подмосковье

Опубликованы фото горящей гостиницы в Подмосковье

 

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