Гостиничный комплекс горит в Подмосковье

Москва, 8 декабря. Гостиничный комплекс горит в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщили в ГУ МЧС России по Московской области, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

По информации ТАСС, пожар произошел в магазине на первом этаже трехэтажной гостиницы «Усадьба Ромашково» в поселке Ромашково. В экстренных службах агентству сообщили, что всего в гостинице находились 20 постояльцев и 10 человек из персонала комплекса. По словам источника, 19 постояльцев были эвакуированы, судьба одного неизвестна.

В региональном управлении МЧС сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших нет, дальнейшая информация уточняется. К тушению пожара привлечены 17 единиц техники и 55 человек.