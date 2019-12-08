Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Гостиничный комплекс горит в Подмосковье

41
0 Оставить комментарий

Гостиничный комплекс горит в Подмосковье

Москва, 8 декабря. Гостиничный комплекс горит в Одинцовском районе Подмосковья. Как сообщили в ГУ МЧС России по Московской области, площадь пожара составляет 800 квадратных метров.

По информации ТАСС, пожар произошел в магазине на первом этаже трехэтажной гостиницы «Усадьба Ромашково» в поселке Ромашково. В экстренных службах агентству сообщили, что всего в гостинице находились 20 постояльцев и 10 человек из персонала комплекса. По словам источника, 19 постояльцев были эвакуированы, судьба одного неизвестна.

В региональном управлении МЧС сообщили, что, по предварительным данным, пострадавших нет, дальнейшая информация уточняется. К тушению пожара привлечены 17 единиц техники и 55 человек.

«В том числе от МЧС — девять единиц техники, 31 человек», — говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров