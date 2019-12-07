В Подмосковье университет назвали именем легендарного космонавта Леонова

Королев, 7 декабря. Технологический университет в подмосковном городе Королев получил имя легендарного советского и российского летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Леонова. Доска с его фамилией была установлена на фасаде одного из колледжей учебного заведения.

Решение присвоить имя космонавта технологическому университету в Королеве было принято губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Он также присутствовал на торжественной линейке, организованной в честь открытия памятной доски. Кроме него, гостями университета стали космонавты Олег Кононенко и Константин Козеев, сообщает телеканала «360».

Технологический университет в городе Королеве был создан для обучения кадров совершенно новой формации. Учебное заведение состоит из четырех институтов, колледжа космического машиностроения и технологий, техникума и технопарка. Кроме того, недавно в вузе были открыты IT-мастерские, которые станут основой для цифрового образования студентов.

Напомним, в ноябре музей Алексея Леонова был открыт в аэропорту города Кемерово. В экспозиции представлены картины, книги, созданные им. Советский космонавт стал первым человеком, который вышел в открытый космос. 11 октября 2019 года Алексея Леонова не стало.