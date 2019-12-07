Экс-замглавы администрации Щелковского района задержали на границе с Белоруссией

Минск, 7 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего первого заместителя главы администрации подмосковского округа Щелково Наталью Тамбову на границе с Белоруссией.

Ее подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник, близкий к следствию.

В отношении Тамбовой возбуждено уголовное дело по части 4 статье 159 УК РФ. По словам источника, она написала заявление об увольнении в пятницу.

«Таким образом, за последний год задержаны почти все чиновники из числа руководства городской администрации Щелково», — сказал он.

Ранее сообщалось, что бывший глава подмосковного Щелковского района Алексей Валов обвиняется в получении взятки на 6 млн рублей