Пенсионерка в Москве лишилась ноги, попав под поезд

Москва, 7 декабря. Пожилая женщина попала под поезд на северо-востоке Москвы и лишилась ноги. Несчастный случай произошел возле здания резерва проводников, на путях для поездов технических служб.

Как сообщает один из Telegram-каналов, пострадавшая была экстренно госпитализирована и помещена в отделение реанимации. Что 66-летняя женщина делала на путях — не уточняется. О состоянии пенсионерки также пока нет никаких данных.

Напомним, что в сентябре пассажирский поезд Адлер-Краснодар насмерть сбил 4-летнего мальчика, который вместе со своим 70-летним дедушкой перебегал железнодорожные пути в неположенном месте.

Трагедия произошла днем в районе перегона Саратовская-Псекупс (Краснодарский край). По словам очевидцев, машинист поезда заметил перебегающих пути, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Ребенок погиб на месте.