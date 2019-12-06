Собянин заявил о рекордном росте числа туристов в Москве

Москва, 6 декабря. Число туристов, посетивших Москву в 2019 году, достигнет рекордного показателя в 25 миллионов человек, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Если учитывать краткосрочные экскурсии, Москву посетили около 40 млн туристов. По словам Собянина, туристический бизнес приносит около 1 трлн рублей.

Москва удостоилась премии World Travel Awards в номинации «Лучшее туристическое направление». Это говорит, что столица России привлекательна для гостей из других стран мира.

АТОР включил Москву в пятерку самых популярных городов на праздники. В топ-5 также вошли Петербург, Казань, Калининград.

Ранее сообщалось, что в 2019 году строители поставили рекорд по объему выполненных работ. Они пролжили 37 км метро.