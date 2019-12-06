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Росгвардейцы задержали злоумышленников, напавших на таксиста в Москве

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Росгвардейцы задержали злоумышленников, напавших на таксиста в Москве

Москва, 6 декабря. Сотрудники Росгвардии задержали пассажиров такси, которые напали на водителя на юго-западе Москвы, сообщили Федеральному агентству новостей в ведомстве.

Инцидент произошел 6 декабря. Пассажиры избили водителя, разбили лобовое стекло и несколько раз выстрелили из пистолета.

Пострадавший описал нападавших, вневедомственная охрана задержала подозреваемых. Хулиганами оказались 61-летний житель Уфы и 39-летний уроженец ближнего зарубежья.

Задержанных передали в руки полиции, ведется проверка по факту происшествия.

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