Росгвардейцы задержали злоумышленников, напавших на таксиста в Москве

Москва, 6 декабря. Сотрудники Росгвардии задержали пассажиров такси, которые напали на водителя на юго-западе Москвы, сообщили Федеральному агентству новостей в ведомстве.

Инцидент произошел 6 декабря. Пассажиры избили водителя, разбили лобовое стекло и несколько раз выстрелили из пистолета.

Пострадавший описал нападавших, вневедомственная охрана задержала подозреваемых. Хулиганами оказались 61-летний житель Уфы и 39-летний уроженец ближнего зарубежья.

Задержанных передали в руки полиции, ведется проверка по факту происшествия.