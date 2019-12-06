Более 100 кошек и собак будут ждать новых хозяев на благотворительном фестивале в Москве

Москва, 6 декабря. Жителей Москвы пригласили на благотворительное мероприятие «Юна-Фест» по поиску хозяев для бездомных животных.

Как сообщили в пресс-службе Центра реабилитации временно бездомных животных «Юна», выставка состоится 15 декабря. Она пройдет в центре современного икусства «Винзавод».

Организаторы уверены, что фестиваль поможет их подопечным найти новый дом. Все животные привиты, осмотрены ветеринаром и чипированы.

В программе мероприятия мастер-классы, подвижные игры для детей, розыгрыши призов.