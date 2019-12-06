Названы цены на самостоятельную рубку елок в питомниках Подмосковья

Москва, 6 декабря. Срубить елку можно в двух питомниках Московской области, сообщили в пресс-службе областного комитета лесного хозяйства.

Рубку разрешили с 20 декабря в Дмитровском и Ульянинском питомниках. Елка высотой до полуметра стоит от 300 рублей, а более двух метров — от 700 рублей.

По словам главы профильного комитета Ивана Советникова, после оплаты на елку выдается специальный документ. Желающим своими руками срубить елку предоставлен выбор среди 40 тысяч деревьев, пишет РИАМО.

Во всех регионах России готовятся к празднованию Нового года. На центральных площадях устанавливают елки, улицы украшают светодиодными гирляндами.

Ранее сообщалось, что москвичей пригласили отпраздновать Новый год на катках и в парках.