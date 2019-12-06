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Росгвардейцы задержали пьяного рецидивиста на территории детсада в Москве

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Росгвардейцы задержали пьяного рецидивиста на территории детсада в Москве

Москва, 6 декабря. Сотрудники Росгвардии задержали в Москве мужчину, который проник на территорию детского сада, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Центральному округу.

Инцидент произошел в Юго-Западном административном округе Москвы. В детский сад попытался пробраться ранее судимый мужчина. Злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

Росгвардейцы получили сигнал из детского сада, расположенного на на Новоясеневском проспекте. Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали мужчину.

Медики скорой помощи подтвердили, что 41-летний задержанный находится в нетрезвом состоянии.

Напомним, что в Нарьян-Маре в конце октября пьяный местный житель ворвался в детский сад и зарезал ребенка.

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