Сырая теплая погода будет стоять в Москве до середины декабря

Москва, 6 декабря. Теплая погода ждет москвичей на выходных, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

До конца недели температура воздуха в столичном регионе будет околонулевой, что на 4-5 градусов выше климатической нормы. Причиной потепления стал циклон с Атлантики.

Такая погода продержится в Москве до середины декабря. Тишковец отметил, что ночью будет небольшой минус, а днем — «небольшой плюс».

Как пишет «Ридус», по утрам возможны туманы и гололедица.

Ранее синоптики сообщили, что в новогоднюю ночь в Москве резко похолодает. Столбики термометров опустятся до 34 градусов мороза.