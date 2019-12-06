Собянин ответил на вопросы москвичей о благоустройстве города

Москва, 6 декабря. Мэр Москвы Сергей Собянин встретился с горожанами и ответил на вопросы о благоустройстве столицы.

Жительница САО спросила, каким образом планируется обустраивать территорию на Ленинградском проспекте.

«Мы ведем комплексное благоустройство дворовых территорий, ежегодно ремонтируем по 2–3 тысячи дворов», — сказал градоначальник, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что поручит префекту САО обсудить проект благоустройства с местными жителями. Собянин также пообещал взять под контроль вопрос с вводом в эусплуатацию «Легкоатлетического манежа» на Инженерной улице.

Остальные москвичи попросили Собянина восстановить площадку у Миусского парка, решить проблему освещения на 16-й Парковой улице и поставить остановочный комплекс на улице Гризодубовой.

Ранее мэр российской столицы сообщил об открытии четырех круглогодичных ярмарок, на которых москвичи могут купить продукты питания и фермерские товары.

Он также предложил горожанам выбрать программу празднования новогодней ночи в парках.