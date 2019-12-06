Российские звезды рассказали, за что они любят Москву

В преддверии Нового года столичное правительство запустило digital-проект с отечественными деятелями культуры и искусства. Уже снято 10 роликов, в которых звезды признаются в любви к Москве и через призму личных историй и воспоминаний рассказывают, как она изменилась за последние 10 лет.

Музыкант DJ Smash, певица Анастасия Стоцкая, актер Михаил Полицеймако, актриса Елена Захарова, актер Вячеслав Разбегаев, актриса и телеведущая Анастасия Макеева, народная артистка России Алена Яковлева, народная артистка РСФСР Надежда Бабкина, российская актриса и телеведущая Анна Цуканова-Котт, российский фигурист, заслуженный мастер спорта России и олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рассказали, как менялась Москва и что в этих переменах для них по-настоящему важно. В рамках проекта #МоскваЛучшийГородЗемли звезды посетили культовые городские локации — от Петровки и Ходынского поля да Белорусского вокзала. Причем, для многих из них и Арбат, и Тверская, и Никольская связаны с воспоминаниями детства.

«Здесь, где я иду, совсем недавно была проезжая часть — по обеим сторонам дороги стояли припаркованные машины», — вспоминает в одном из роликов Анастасия Стоцкая, прогуливаясь по Никольской улице.

«Москва стала звучать лучше!» — добавляет DJ Smash, автор одного из хитов конца 2000-х Moscow never sleeps.

«Раньше здесь были палатки, грязюка. Вот здесь стояла огромная парковка, а сейчас, посмотри — травка, деревья — красотища», — говорит Михаил Полицеймако дочке Эмилии, гуляя по Садово-Черногрязской улице.

«Мой родной, мой любимый Новый Арбат превратился в одну из красивейших улиц мира», — уверена Елена Захарова.

«Для меня красота в мелочах — пройтись после спектакля с букетом от поклонников по Дмитровке, заглянуть с друзьями на живописную веранду, а потом снова на свидание с любимым городом», — перечисляет Анастасия Макеева.

«Центр выглядит прекрасно», — считает Алена Яковлева.

Подписавшись на канал Департамента капитального ремонта в YouTube или по хештегам #лучшийгородземли и #Москвалучшийгородземли, можно следить за дальнейшим развитием проекта и узнать, какие еще звезды примут в нем участие.

Напомним, с 2011-го в столице реализуется крупнейшая в истории города и одна из самых масштабных в мире программ создания качественной городской среды. И результаты реализации программы уже очевидны. Например, согласно аналитике консалтинговой компании Resonance, в 2018 году Москва вошла в десятку городов мира с лучшими условиями для жизни, а в конце ноября этого года город стал победителем в номинации «Лучшее туристическое направление. Город» престижной международной премии World Travel Awards, обойдя Лондон, Париж, Нью-Йорк и Сидней. В ноябре этого года Москва поднялась на 38-ю из 500 позиций в рейтинге Innovation Cities Global Index, опубликованном компанией 2thinknow. Всего семь лет назад город был на 188-м месте.

В общей сложности, с начала старта программы приведены в порядок 732 зеленые зоны, а также 410 общественных пространств и улиц. За последние четыре года в зеленых зонах и рекреациях обновлено более 660 спортивных площадок. За девять лет преобразилась 31 набережная, среди которых Озерковская, Овчинниковская, Крымская, Якиманская, Пречистенская, Москворецкая и другие. В несколько раз увеличилось количество пешеходных переходов.

В следующем году правительство Москвы планирует благоустроить около тысячи гектар общественных пространств и улиц, а также набережных Москвы-реки, более 150 скверов и парков и 4 тысячи дворов.

Курируют разработку и реализацию госпрограмм сферы городской среды Комплекс городского хозяйства города Москвы и Департамент капитального ремонта города Москвы.