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Правоохранители задержали главу ОПГ, причастного к убийству Эльджаркиева

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Правоохранители задержали главу ОПГ, причастного к убийству Эльджаркиева

Москва, 6 декабря. Правоохранители пресекли незаконную деятельность преступной группировки, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Как сообщается на официальном сайте СК РФ, сотрудники МВД, следственных органов, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию в Москве и Республике Ингушетия. В результате задержан руководитель ОПГ Хасан Полонкоев и пятеро сообщников.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, продолжается розыск других лиц, причастных к нападению 12 января на Эльджаркиева и его убийству 2 ноября.

Эльджаркиев был убит на улице Академика Анохина в Москве, жертвой также стал его родной брат. Киллер произвел не менее четырех выстрелов в главу центра «Э».

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