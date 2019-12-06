Правоохранители задержали главу ОПГ, причастного к убийству Эльджаркиева

Москва, 6 декабря. Правоохранители пресекли незаконную деятельность преступной группировки, совершившей убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД России по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева.

Как сообщается на официальном сайте СК РФ, сотрудники МВД, следственных органов, ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию в Москве и Республике Ингушетия. В результате задержан руководитель ОПГ Хасан Полонкоев и пятеро сообщников.

По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, продолжается розыск других лиц, причастных к нападению 12 января на Эльджаркиева и его убийству 2 ноября.

Эльджаркиев был убит на улице Академика Анохина в Москве, жертвой также стал его родной брат. Киллер произвел не менее четырех выстрелов в главу центра «Э».