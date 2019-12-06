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Посвященный ЕАЭС поезд запустили в метро Москвы

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Посвященный ЕАЭС поезд запустили в метро Москвы

Москва, 6 декабря. Поезд, посвященный пятилетию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), запустили на Кольцевой линии метро Москвы.

Тематический поезд будет курсировать в подземке в течение полугода. Интерьер каждого из вагонов посвящен Армении, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану и России.

Пассажиры узнают интересные факты об этих государствах и познакомятся с основными отраслями промышленности, особенностями национальной кухни.

Посвященный ЕАЭС поезд запустили в метро Москвы

В пресс-службе столичного метрополитена назвали это событие очень важным, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в московском метро появится самый длинный эскалатор на станции БКЛ «Марьина Роща». Его длина превысит 130 метров

Желтую ветку метрополитена продлят до аэропорта «Внуково» до конца 2022 года.

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