Посвященный ЕАЭС поезд запустили в метро Москвы

Москва, 6 декабря. Поезд, посвященный пятилетию Евразийского экономического союза (ЕАЭС), запустили на Кольцевой линии метро Москвы.

Тематический поезд будет курсировать в подземке в течение полугода. Интерьер каждого из вагонов посвящен Армении, Беларуси, Казахстану, Кыргызстану и России.

Пассажиры узнают интересные факты об этих государствах и познакомятся с основными отраслями промышленности, особенностями национальной кухни.

В пресс-службе столичного метрополитена назвали это событие очень важным, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в московском метро появится самый длинный эскалатор на станции БКЛ «Марьина Роща». Его длина превысит 130 метров.

Желтую ветку метрополитена продлят до аэропорта «Внуково» до конца 2022 года.