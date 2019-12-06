Коллекторы в Подмосковье угрожают отобрать квартиру клиентки из-за микрозайма

Москва, 6 декабря. Жительница Подмосковья взяла микрозайм в размере 15 тысяч рублей на подготовку к операции для внука, но вовремя не отдала долг. Теперь ей угрожают коллекторы.

Ребенок родился с пороком сердца и расщелиной неба. Врачи предупредили, что нужны деньги на проведение операции, которая стоит 180 тысяч рублей. Средства пришлось собирать очень быстро.

На подготовку к операции взяли деньги в МФО, а своевременно вернуть не смогли. Сначала бабушка мальчика договорилась об отстрочке.

«Вроде они пошли на уступки, нехотя, но соглашались подождать», — рассказала женщина, ее слова приводит KP.Ru.

Затем выяснилось, что долг у МФО выкупили. С жителицей Подмосковья связались неизвестные и начали угрожать, требуя уже 150 тысяч рублей. В компании подтвердили, что долг выкуплен, и теперь женщине придется разбираться с другими людьми.

Злоумышленники пригрозили, что если бабушка мальчика не вернет деньги, то лишится своей квартиры. Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание для «черных коллекторов».