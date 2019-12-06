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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду 6 декабря

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Синоптики пообещали москвичам теплую погоду 6 декабря

Москва, 6 декабря. Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в столичном регионе в пятницу, пишут «Метеоновости».

Теплая и влажная погода пришла в Москву из Атлантики. Днем температура воздуха составит 3 градуса тепла, в Московской области от 1 до 3 градусов тепла.

Ветер подует с юго-запада со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба. Некоторые москвичи могут почувствовать себя хуже из-на пониженного давления, пишет РИАМО.

Ранее синоптики сообщили, что в ночь на 1 января в столице ожидается 30-градусный мороз.

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