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Власти Москвы упростили строительство спортивных объектов

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Власти Москвы упростили строительство спортивных объектов

Москва, 6 декабря. Власти ввели новый тип сооружений  — некапитальные объекты спортивного назначения, для которых не требуется разрешения на строительство.

По словам заммэра Москвы по экономической политике Владимира Ефимова, к таким объектам можно будет подвести все коммуникации, пишет издание «Вечерняя Москва».

Новый вид объектов расширит возможности для бизнеса и сделает спорт более доступным для горожан. К этому виду построек относятся спортзалы, хоккейные площадки, центры для занятий спортом, теннисные корты.

Ранее сообщалось, что в Москве создали интерактивную карту с катками и лыжней для участников проекта «Московское долголетие».

Мэр российской столицы Сергей Собянин пригласил горожан и гостей города на катки. Для некоторых категорий граждан действует система скидок.

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