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Экс-главу Щелковского района Валова обвинили в получении взятки

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Экс-главу Щелковского района Валова обвинили в получении взятки

Москва, 6 декабря. Бывший глава подмосковного Щелковского района Алексей Валов обвиняется в получении взятки на 6 млн рублей, говорится в сообщении на официальном сайте СК РФ по региону.

Как сообщила представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, Валову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2017 году обвиняемый получил от подчиненной взятку в виде предоставления прав на автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 6 млн рублей.

Подчиненная надеялась на покровительство и попустительство по службе со стороны Валова, отметили в СК РФ.

Накануне стало известно, что Валова задержали по подозрению в получении взятки. По словам источника KP.Ru, мужчина передал бывшему чиновнику 2 млн рублей за покровительство.

Задержание не связано с работой Валова на посту в министерстве транспорта Московской области. До марта 2019 года чиновник возглавлял Щелково, после чего его назначили замминистра транспорта.

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