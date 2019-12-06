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Новые автобусные маршруты появятся в Москве в 2020 году

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Новые автобусные маршруты появятся в Москве в 2020 году

Москва, 6 декабря. Дополнительные автобусные маршруты до станций метро и Московского центрального кольца (МЦК) запустят в Москве в 2020 году.

Как сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, планируется организовать 16 маршрутов. Они также будут следовать до социальных учреждений и ТЦ.

В общей сложности по новым маршрутам будут ходить более 100 автобусов. Все маршруты спроектированы с учетом пожеланий горожан, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в следующем году в Московской области запустят 600 автобусов-библиотек. В них желающие смогут почитать новинки современной литературы или оставить свои книги.

 

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