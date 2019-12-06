Карту катков создали для участников проекта «Московское долголетие»

Москва, 6 декабря. Интерактивная карта парков, на которых проходят тренировки по катанию на лыжах и коньках, появилась на сайте проекта «Московское долголетие».

Как сообщается на сайте мэра и правительства Москвы, для участников проекта оборудовали более десятка парков, пишет РИАМО. По словам замглавы департамента труда и соцзащиты Владимира Филиппова, в этом году открылись спортивные секции зимних видов спорта.

Тренировки проведут в столичных парках на свежем воздухе. Чиновник добавил, что это благотворно влияет на здоровье людей старшего поколения.

Ранее сообщалось, что с октября стартовал новый сезон «Московского долголетия». Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, проект поддержали многие предприниматели.