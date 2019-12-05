Самый длинный эскалатор метро Москвы появится на станции БКЛ

Москва, 5 декабря. Самый длинный эскалатор установят на станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Марьина Роща», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Длина эскалатора превысит 130 метров. Основная конструкция уже готова, сообщил глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Большинство работ велись вручную из-за сложных геологических условий. Чиновник отметил, что сейчас завершают работы по возведению вестибюля станции.

С «Марьиной Рощи» БКЛ можно будет пересесть на станцию «Марьина Роща» Люблинско-Дмитровской линии, пишет РИАМО.

Ранее столичные власти сообщили, что желтую ветку московского метрополитена продлят до аэропорта «Внуково». Работы планируется завершить до конца 2020 года.