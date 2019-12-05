Почти 600 библиотек на колесах появится в Подмосковье в 2020 году

Москва, 5 декабря. Почти 600 библиотек на колесах запустят в Подмосковье, сообщила министр культуры региона Елена Харламова.

Проект заработает до конца 2020 года. Пассажиры библиотеки смогут почитать книжные новинки в салоне автобуса и взять с собой понравившиеся книги, пишет РИАМО.

Акция заработает в рамках программы «Читающий транспорт». Автобусы объединят единым стилем, в салоне разместят специальные сумки с книгами.

Харламова заверила, что в таких мобильных библиотеках представят книги разных жанров.

Ранее столичные библиотеки назвали самые популярные книги в 2019 году. Взрослым читателям пришлись по душе книги Гузель Яхиной и Евгения Водолазкина.