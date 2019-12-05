Московский таксист изнасиловал уснувшую в его машине девушку

Москва, 5 декабря. Таксист в Москве изнасиловал девушку, которая возвращалась домой из клуба вместе с подругой.

Инцидент произошел утром 1 декабря, передает РЕН ТВ. Две девушки после отдыха в развлекательном заведении вызвали такси.

Одна из них по дороге заснула, в этот момент водитель напал на жертву. Он надругался над пассажиркой, а вторая девушка успела выбраться из машины и вызвала правоохранителей.

Водителя задержали, он признал свою вину. Полиция возбудила уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Петербурге таксист надругался над инвалидом, которая передвигается на коляске.

А в Московской области водитель такси попытался склонить к сексуальной связи несовершеннолетнюю.