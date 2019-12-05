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Король Лев появился в Подмосковье

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Король Лев появился в Подмосковье

Москва, 5 декабря. Семья из подмосковного Наро-Фоминска по фамилии Король назвала своего новорожденного сына Львом.

Мама ребенка рассказала, что имя ребенку выбрал отец. Он решил назвать сына Львом, когда служил в армии. Любовь к диснеевскому мультфильму также повлияла на выбор имени.

Король Лев родился 14 ноября, он весит более пяти килограммов, передает телеканал «360».

Напомним, что в 2019 году вышла киноверсия анимационного фильма студии Disney. В ней рассказывается о приключениях обитателей африканской саванны.

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