Король Лев появился в Подмосковье

Москва, 5 декабря. Семья из подмосковного Наро-Фоминска по фамилии Король назвала своего новорожденного сына Львом.

Мама ребенка рассказала, что имя ребенку выбрал отец. Он решил назвать сына Львом, когда служил в армии. Любовь к диснеевскому мультфильму также повлияла на выбор имени.

Король Лев родился 14 ноября, он весит более пяти килограммов, передает телеканал «360».

Напомним, что в 2019 году вышла киноверсия анимационного фильма студии Disney. В ней рассказывается о приключениях обитателей африканской саванны.